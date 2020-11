Ursula Kiener en medio de una nueva polémica por sus controversiales tuits

Nuevamente Ursula Kiener está envuelta en una polémica debido a sus controversiales comentarios en Twitter.

“En un año 'se ha muerto un millón de personas' de 7 billones, es NADA. Y estos HP han paralizado el mundo con una campaña de miedo como si antes nadie se moría”, comentó Kiener en la red social.

Algunos cuestionan la falta de empatía de la joven al ser tan tajante en su tuit.

La periodista Sabrina Bacal no se quedó callada y citó el tuit de Kiener y dijo: “Este tweet evidencia el problema de los que abrazan las teorías de la conspiración y rechazan la ciencia y el conocimiento. Al perder contacto con la realidad pierden también la empatía y la sensibilidad humana”.

“De esas 7 mil millones de personas una era familiar mío, y agradezco la parálisis, no quiero que ese número aumente”, “Las enfermedades mentales también son secuelas de esta pandemia, busca ayuda”, “¡Desgraciada!, una persona que conozco murió por eso y con este mensaje le pisas sobre ella”, son algunas de las reacciones que generó Kiener.

Pero la cosa no quedó allí, Kiener tuiteó que “simplemente vivir es un riesgo. Nadie quiere que alguien se muera, pero es parte de ser mortales. Tener miedo no es vivir, es estar muerto en vida y no te garantiza seguridad o certeza”.

Pero este tuit generó más indignación en los tuiteros, algunos tomaron la decisión de bloquear a Kiener y otros la invitaron a ser voluntaria en las salas de COVID-19 en un hospital.

“Adiós Ursula, tuvimos buenos momentos y nos reímos mucho juntos, pero perdí familiares por el covid, y eso va más allá de sentido del humor, block”, “Lastima la Sra. no entiende que calladita se ve más bonita. Uno no debe decir todo lo que piensa”, “Pero ve a los hospitales y ayuda. No uses mascarilla ni nada. Si ese virus es un invento para controlar el mundo. Anímate”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos sí concuerdan con este último tuit de Kiener. “Suena frío, pero es la cruda verdad, todos bajo cualquiera circunstancia hemos perdido familiares y amigos…”, dijo un usuario.

Seguidamente, Kiener respondió: “Todos hemos perdido seres queridos, todos estamos aquí con tiempo prestado. Pero la vida pasa muy rápido para vivirla encerrada y con miedo”.

