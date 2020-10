Vacunación de los niños en época de pandemia

La mayoría de las personas conoce o al menos ha escuchado hablar de la infinidad de beneficios de la vacunación en los niños.

Ellas son una de las mejores herramientas para proteger a los niños contra una decena de dolencias infantiles, las cuales pueden llegar a ser graves e incluso causar la muerte, reiteraron especialistas en el foro regional virtual "La importancia de la vacunación pediátrica en tiempos de COVID-19", de Pfizer.

La Organización Mundial de la Salud y la Unicef, indican que los programas de vacunación deben mantenerse en los países incluso en la pandemia por COVID-19, para evitar rebrotes de males como la neumonía, influenza, el sarampión, la poliomielitis y difteria en niños.

Especialistas aseguran que las vacunas ayudan a las defensas naturales de los niños a desarrollar inmunidad contra enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) como las mencionadas.

Un brote se refiere a la aparición súbita de una enfermedad infecciosa, en un lugar específico y en un momento determinado. Todos varían de acuerdo con el agente causal, ya sea virus o bacteria, duración y si son o no enfermedades prevenibles por vacunación.

La doctora Lenny Figueroa, gerente médico de Pfizer Centroamérica y Caribe, menciona que, en el contexto actual, una disminución de las coberturas de vacunación puede desencadenar un riesgo por brotes de enfermedades contagiosas, las cuales suelen complicarse y pueden requerir hospitalización.

Las vacunas procuran que, si el cuerpo entra en contacto con un agente infeccioso, este active una serie de funciones de defensa que les permitirá a las personas reaccionar más rápido, con una mayor eficiencia y si es posible, evitar padecer la enfermedad.'



Impacto de enfermedades prevenibles

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, es la enfermedad neumocócica.

La neumonía es la causa que encabeza los fallecimientos infantiles a nivel mundial. Al año el 18% de todas las muertes de niños menores de cinco años se debe a esta enfermedad.

En tanto, la influenza estacional puede ocasionar complicaciones en niños menores de cinco años, especialmente en los menores de dos, con neumonía, deshidratación, problemas en senos nasales o infecciones de oído y agravamiento de enfermedades cardíacas, así como asma.

La vacuna contra este virus ha demostrado que reduce los casos, las consultas médicas de padres, el ausentismo escolar e incluso, el riesgo de hospitalizaciones.

Por el descuido en la vacunación en los niños podría darse también un brote del sarampión.

¿Cómo actúa este virus? Él infecta el tracto respiratorio y puede generar desde ceguera y encefalitis hasta diarrea grave y neumonía. Si bien existe una vacuna segura y económica, se murieron 110.000 menores de cinco años debido a esta enfermedad, en 2017, en el mundo.

En este listado también incluyen a la poliomielitis, que, según la Organización Mundial de la Salud, mientras exista un solo niño infectado a nivel global, los demás corren el riesgo de contraerla.

Con la poliomielitis, una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible (suele ser en las piernas) y entre un 5% a 10% de estos casos mueren por parálisis de músculos respiratorios.

"La pandemia por COVID-19 nos ha demostrado lo importante que son las vacunas, así como el mantener al día el esquema de vacunación, tanto de nuestros hijos como de nosotros los adultos. Si en un grupo existe una cantidad suficiente de personas vacunadas, el agente infeccioso no podrá circular efectivamente; sin embargo, si la población no se vacuna, la cantidad de personas susceptibles a contraerlo incrementará, al punto de que la inmunidad de grupo desaparecerá y se volverá a transmitir", recordó la doctora Figueroa.