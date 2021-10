Vestuario del Boza usado en premiación causa revuelo en redes sociales

Vestido con pantalón de mezclilla, chaleco y falda, Así acudió el cantante panameño Boza a la séptima edición de los Eliot Awards, que se llevaron a cabo en la ciudad de México.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar por la combinación de Boza, hubo a favor y en contra de su "outfit".

Que si se vuelven famosos y agarran lo primero que ven, que si no tiene estilo ni gusto, que si se pone porquerías al vestirse, que si la ropa le quedó feísima... así fueron la mayoría de los comentarios en el Instagram.

Pero también hubo quienes dijeron que les pareció bien. " ¡Bravo divino! Los que lo critican y atacan, les aclaro que la ropa o colores no tiene nada que ver con la orientación sexual de una persona, está es su nueva identidad personal como un gran artista que es.

Me fascinan que poco a poco vaya avanzando y esperamos que un futuro no siga expresando comentarios que discriminan a otras personas como el que hizo en el 2020: "Dios creó hombre y mujer, y no un tercer sexo.

"Puede ser 2020, 2030 o 2050, pero la palabra de Dios permanecerá siempre… ubica tu ignorancia", fue otro de los comentarios.

Ahora lo vemos utilizando falda y todos debemos RESPETAR su estilo, su flow, su esencia y no discriminarlo basados en fe, religiones, libros sagrados o enseñanzas familiares...", explicó Franklyn Robinson.

