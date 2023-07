Video 'Boombayah' de Blackpink es un éxito en YouTube

El video musical de la canción "Boombayah", de la conocida banda de K-Pop femenino Blackpink, superó este martes los 1.600 millones de visitas en YouTube.

La noticia del éxito del video la dio a conocer la agencia de representación de la banda, YG Entertainment.

"Boombayah", canción debut del grupo surcoreano en 2016, alcanzó este hito a las 6:50 a.m., en Corea del Sur (21:50 del lunes GMT), seis años y once meses después de que el cuarteto lanzara su primer EP "Square One".

Formada por cuatro miembros -Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa-, Blackpink es la banda musical con más seguidores en la plataforma de vídeos YouTube del mundo.

Tiene cerca de 90 millones de suscriptores en YouTube y cuenta ya con otras dos canciones que han superado la barrera de los 1.600 millones de visualizaciones: "Ddu-du Ddu-du" y "Kill This Love".

La banda surcoreana lanzó en septiembre "Born pink", su segundo disco de estudio, e iniciaron en octubre una gira mundial.

Además de participar el pasado abril en el festival de música de Coachella, algo que ya habían hecho en 2019, pero esta vez como cabeza de cartel.

Los seguidores de la banda le han dejado decenas de comentarios por este logro.

