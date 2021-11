Estados Unidos

[VIDEO] Karol G sufrió una aparatosa caída durante concierto en Miami

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo", dijo entre risas la artista, de Medellín, poco después. Karol G se disculpó, 'quería que fuera perfecto!, dijo entre lágrimas.

Miami/ EFE/ @panamaamerica

- Actualizado: 27/11/2021 - 03:35 pm