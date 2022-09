Viola Davis: ¿Cómo se convirtió en una guerrera Agojie?

En la película "La Mujer Rey" Viola Davis, la ganadora del Óscar y un Tony, se enfrentó al papel más desafiante de su carrera, le dio vida a Nanisca, la general de un ejército femenino llamado las Agojie.

En su interpretación como Nanisca, Davis, de 56 años, hizo un despliegue de todos sus talentos histriónicos y también supuso una ardua preparación física para transformarse en una guerrera empoderada.

Para cubrir el aspecto físico del personaje, Davis entrenó con pesas una hora y media, cinco días de la semana, luego de cada sesión hacía más de dos horas de artes marciales.

"(…) este entrenamiento con pesas fue especialmente duro; todo mundo quería que yo luciera ultra fuerte. Y más tarde aprendí a luchar cuerpo a cuerpo y a utilizar el machete, porque éste representa el arma principal de Nanisca", comentó Davis.

Antes del rodaje de la película, disponible en los cines de la localidad , la actriz sufrió un desgarre de ligamento, sin embargo, no la limitó durante el entrenamiento, aunque reconoció que su brazo sí resintió los giros con el machete.

Como todas las estrellas de Hollywood, Davis tuvo una doble acrobática para ciertas cosas, pero orgullosa de sí misma aseguró que el 95% de las escenas las hizo ella.

"En mi caso, lo físico fue lo más arduo, pero todo esto no es más que semántica. Porque el dialecto, la actuación, el rodaje en África, todo ello fue tremendo. Se trataba de uno de esos papeles en los que cada aspecto del personaje debía operar al cien por ciento. Pero, sí, por supuesto, el aspecto físico fue realmente dificultoso", reconoció.'



'La Mujer Rey' cuenta la historia verídica del Reino de los Dahomey, uno de los Estados africanos más poderosos a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Antes de "La Mujer Rey", cinta en la que la actriz también es productora, Davis sabía muy poco sobre las guerreras Agojie, suponían un misterio para ella. "Como algo que has escuchado en la lejanía, pero que no habías investigado realmente antes de ponerte manos a la obra con la película", expresó.

Nanisca encapsuló a Davis, el papel le decía muchas cosas a nivel personal: "(…) como mujer negra y en lo concerniente a la exploración de cada uno de mis aspectos: mi fuerza, mi vulnerabilidad, mi historia, mi feminidad, mis desastres…".

"Y el proyecto me atrajo porque soy alguien que va por la vida buscando autogestión. Quiero que mi identidad tenga poco que ver con la manera como el Hollywood blanco me identifica. Quiero mi propia identidad. Y este proyecto me permitía elevar también a otras mujeres negras, me permitía arrojar luz sobre su talento y sus dones, sobre una parte de nuestra historia que jamás había sido contada, que muy pocos conocían", sentenció.

