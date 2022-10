'Vista por última vez', misterio tras la desaparición de su exesposa

La acción llegó desde hace unos días a las salas de cine locales con la cinta "Vista por última vez", una película de Brian Goodman con las actuaciones de Gerard Butler, Jaimie Alexander, Dani Deetté y Russel Hornsby.

De acuerdo a la sinopsis del filme, Will Spann (Gerard Butler) está llevando a su futura exesposa, Lisa (Jaimie Alexander), a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente.

Desesperado por localizarla, Will recurre a la policía, que no lo ayuda e incluso sospecha de él. Decidido a encontrar a Lisa, Will se sumergirá en el área criminal de la ciudad mientras escapa de las autoridades en esta intrigante y llena de acción carrera contra el tiempo.

Como es de esperarse ya algunos cinéfilos han dado su opinión sobre esta cinta.

"Gerard Butler se mantiene al frente con su carisma y sus momentos de desesperación -vamos, se agradece que cuando pelea en esta cinta no lo hace como profesional, sino como un hombre bastante enojado-, pero sigue sin sentirse como algo verdadero. Sin duda, la tensión aumenta conforme avanza la cinta, mientras aterrizan diálogos que arruinan el momento porque simplemente no tiene sentido en absoluto generando una sensación de que es un juego de escondidillas en lugar de un secuestro", se lee en una reseña de Mishel Luna, en Yahoo.

Además, "¿Está mal la película? No. ¿Entretiene? Sí. ¿Es creíble? Bueno, si pagan una entrada para ver una película con Gerard Butler, (..) y pretenden que lo que vean sea más o menos real, están pidiendo pelar una manzana y que tenga gusto a ciruela", dijo Pablo O. Scholz del Diario "Clarín".

Pero, si quieres conocer de primera mano la acción que se vive en esta historia, aún estás a tiempo para vivirlo en las salas de cine panameños.

¿Tendrá un final impactante después de tanta acción? No se sabe, ve y comprúebalo.

