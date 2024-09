Vybz Kartel ha interactuado con varias caras del patio

Vybz Kartel, estrella internacional de dancehall, está disfrutado su estadía en Panamá, ya tiene varios días en el país e incluso ha compartido con varias caras del patio.

“El rey de dancehall”, quien recobró su libertad hace un mes, sorprendió a muchos cuando escogió a Panamá como país de destino y en redes hay varias publicaciones de quienes han tenido la oportunidad de coincidir con él.

Adidja Palmer, nombre real del artista, ha estado durante los últimos cuatro días en la Ciudad de Panamá haciendo compras, visitando sitios nocturnos de diversión y probando la gastronomía local.

Durante su estadía, poco a poco algunas caras del patio han ido publicando contenido con Vybz Kartel. La más reciente publicación fue de Daluna. No perdió la oportunidad para cantar “Anything a Anything” junto a él.

Mayer Mizrachi, alcalde de la Ciudad de Panamá y quién además tiene ascendencia jamaiquina, estaba “configurando” su Cyber Truck con “El rey del dancehall”. “Disfrutando con el alcalde de Panamá, configuraciones de Cyber Truck”, dijo el artista en un videoclip que publicó en sus redes sociales.

Una de las interacciones que más reacciones ha tenido ha sido la que tuvo con Gracie Bon. “¿What you expect me to do?” escribió en la publicación en la que se ve a la creadora de contenido para OnlyFans bailando “It Bend Like Banana”, tema que está viral en TikTok con el trend donde los usuarios simulan que están practicando para cuando les toque bailar con chica talla plus.

Por último, la primera colaboración del jamaiquino fue con la con el comediante Jesús Rivas, conocido como la Makina. El videoclip cuenta con más de 2,3 millones de reproducciones.

Cabe mencionar, que el artista está en Panamá en compañía de su novia Sidy Gaza, uno de sus siete hijos, hablamos de Aiko'Don, y otras amistades.

A saber

Vybz Kartel estuvo en prisión por 13 años por un controvertido caso de asesinato. En 2014, junto a tres personas fue condenado a cadena perpetua por la muerte de Clive “Lizard” Williams, sin embargo, la pena fue anulada por “motivos de mala conducta del jurado”, de acuerdo al Comité Judicial del Consejo Privado (JCPC) del Reino Unido.

La decisión fue adoptada de forma unánime del Tribunal de Apelaciones de Jamaica, se revisó el caso y se decidió no volver a juzgar a y sus coacusados. Razón por la que el pasado 31 de julio, el artista salió de prisión.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!