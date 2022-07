'The Walking Dead' se despedirá de la televisión a partir del 2 de octubre

"The Walking Dead" estrenará sus ocho episodios finales a partir del 2 de octubre, fecha en la que comenzará la despedida definitiva de una de las series más longevas de la televisión actual, tras doce años de emisión ininterrumpida.

El canal AMC confirmó este viernes el adiós de su serie más exitosa durante un panel de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, que contó con los protagonistas del formato: Norman Reedus, Melissa McBride, Christian Serratos y Ross Marquand, entre otros.

"Quiero llorar y besar a todo el mundo, al mismo tiempo", bromeó Reedus ante miles de fans congregados en el Centro de Convenciones de San Diego sobre la despedida del formato, que ha protagonizado durante once largas temporadas.

La cadena ya había estrenado la mayoría de los 24 episodios de la última temporada, pero los seguidores de la saga esperaban conocer el lanzamiento de los ocho capítulos que faltan para cerrar la trama de zombies más famosa de la pequeña pantalla.

Sin embargo, el remate no supondrá una clausura total porque los espectadores podrán engancharse a nuevas series derivadas del universo original.

Por un lado, los actores Andrew Lincoln y Danai Gurira protagonizarán un "spinoff" de seis episodios que se estrenará el año que viene y que reemplazará a una película previamente anunciada con los mismos protagonistas.

Este proyecto se sumará a otro, del que se conocen muy pocos detalles, que estará protagonizado por Reedus en el papel de Daryl y Melissa McBride como Carol Peletier.

Además, el 14 de agosto, AMC estrenará la primera temporada de "Tales of the Walking Dead", un formato de episodios independientes que en cada entrega explorará los orígenes de alguno de los personajes del universo de zombies.

Desde el inicio de la serie en 2010, sus creadores se han prodigado otras dos veces más en el formato de los 'spin-off' o miniseries relacionadas, con "Fear of the Walking Dead" (2015) y "The Walking Dead: World Beyond" (2020).

