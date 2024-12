La actriz Wendy Jaramillo habló sobre su relación con la trovadora Jazmín Muñoz, luego de que ambas publicaran unas fotos navideñas en pareja.

En aquellas imágenes por ningún lado señalaban que eran pareja, pero los comentarios no se hicieron esperan y "La Metiche", como se le conoce a uno de los personajes que interpreta Jaramillo, publicó una historia sobre este tema. ¿Qué dijo? Ya te contamos.

Jaramillo, subrayando que estaba de vacaciones, comentó que se acababa de despertar y que vio las redes sociales revolucionadas, estaban que "estallan" con este tema.

"Los que me conocen sabe que yo no le meto mente a eso", dijo la actriz.

Recordó que hace tres años está soltera, "voy para tres años de haberme separado del matricidio que hice, pero ya", señaló al referirse a su expareja, Roxana Jaén.

Prosiguió contando, que la trovadora y ella tienen 15 años de conocerse y "tenemos bastante ratito de estar, y cuando digo bastante ratito es más de 2 años".

Aclaró que con la publicación navideña, ella no reveló nada, "solo subí la foto de navidad, la familia de nosotros, no hice ninguna revelación".

"Muchísisma gente lo sabía, otras no y no es algo que yo negara", dijo.

"Me dan risa la gente, cojan paz mis amores, yo soy feliz, soy más feliz que nunca", señaló.

Añadió: "Tengo a alguien en mi vida que me da paz, que me da tranquilidad, que me hace seguir adelante".

"Soy feliz, somos felices y con todo esto respiren, tranquilos, soy feliz, si no que a la gente le gusta el morbo... ni siquiera le puse te amo a la foto", indicó.