Yailin sale de la cárcel: ¿Tekashi pagó la fianza?

Después de que Santiago Matías, locutor de Alofoke, diera a conocer que supuestamente su equipo de abogados había pagado la fianza de mil dólares impuesta por el juez para que Yailin obtuviera su libertad, Tekashi "6ix9ine" publicó una serie de fotografías en donde muestra cómo la cantante regresó a su casa.

El cantante escribió, en sus redes junto a una foto donde se ve la pierna de Yailin en uno de sus autos: "Ya está en casa porque yo fui a sacarla".

El equipo de Tekashi recogió a la cantante y se la llevó de vuelta a la casa que ambos comparten, de acuerdo a Santiago Matías.

"No te voy a mentir, mandamos el dinero de la fianza y se tomó primero el dinero de él", explicó a "People" en Español.

Añadió: "Pero nosotros tenemos su pasaporte".

La situación explotó tras la publicación en redes sociales de una imagen que mostraba a Yailin con el rostro lleno de rasguños y golpes, tal como se lee en "People" en Español.

Pasadas unas horas, la intérprete de "Mía", se dejó ver en un video en una peluquería y explicó que esa imagen salió a la luz a través de extrabajadora con la que ella ya no quería colaborar.

"El caso es que yo pasé un accidente con Dani, fuimos a una discoteca, pero como ese no salió a la luz para no preocupar, yo no dije nada", contó .

"Esa foto la tenía esa persona y se puso a llamar a todo el mundo. Si yo no quiero trabajar contigo no seas obsesionada con la gente", dijo.

Por desgracia, las declaraciones de Yailin, no calmaron las aguas, y horas más tarde salió a la luz un video en donde se escucha a la dominicana gritando y llorando mientras rogaba por ayuda en el programa Alofoke por el supuesto maltrato de Tekashi. Matías, transmitió la llamada en vivo y le prometió que la ayudaría.

Por su parte 6ix9ine no se quedó callado y en un en vivo se defendió y negó toda la información. "Ella hizo una llamada impulsiva [y] alguien abusó de eso y se aprovechó", dijo Tekashi, quien también acusó a Nuñez y a otros empresarios por supuestamente haber robado dinero a su novia. "Yailin es un persona muy impulsiva, puede ser Dios mismo y baja y le dice[algo, y] hasta a Dios [ella] le dice que no".

Como parte de su defensa, el rapero compartió fuertes grabaciones en sonde se ve a Yailin esposada y golpeando sus autos afuera de la residencia en la que ambos vivían en Miami, Florida. "Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer", dijo. "Enseño la prueba quedo mal, no enseño la pueba quedo mal. A Yailin se le amó, se le respetó".

