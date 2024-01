Yailin y Tekashi 6ix9ine terminaron su relación

¡Otra vez! Yailin "La más viral" y Tekashi 6ix9ine protagonizan un nuevo escándalo, esta vez decidieron dar por terminada su relación.

Vía Instagram ambas partes han manifestado que se han separado y durante toda la tarde se han estado recriminando situaciones que vivieron durante la relación, desde celos enfermizos y agresiones físicas.

Tekashi dijo que Yai, como le decía, es una chica muy bonita, pero muy celosa e insegura, por lo tanto él cree que su expareja necesita ayuda psicológica.

"Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo", escribió el rapero.

Para probar su punto, 6ix9ine compartió algunos videos donde "La más viral" lo celaba hasta con sus propias amistades y según el rapero, era cuestión de todos los días.

"La más viral", por su parte, le pidió al rapero que dejará de subir "videos viejos" si ella ya tomó la decisión de no estar más con él, además, le preguntó que por qué seguía con ella si según él era una "loca".

"(...) decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show en La Vegas que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui", reveló la dominicana.

Asimismo, afirmó que el rapero también necesita ayuda. "Aquí tamo loco too... y dame banda mujercita", finalizó.

Algunos dudan mucho sobre la ruptura, ya que apenas unos días estaban juntos y todo era amor, no obstante, poco antes se acusaron mutuamente por agresión, donde "La más viral" fue a parar hasta la cárcel.

¿Será marketing o de verdad se separaron?

