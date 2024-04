Yaritzel Vélez confirmó que aún no se ha divorciado

¡La familia Vélez sigue dando contenido! Legalmente, Yaritzel Vélez y Vladimir Vélez siguen casados, a pesar de que se separaron hace ya varios meses.

Actualmente, los padres de Tatiana Vélez están haciendo sus vidas por separado, el señor Vélez oficializó su noviazgo con Arlenis Cedeño, una joven chorrera con la que le fue infiel a su esposa, y se les ve muy afectuosos en redes.

La señora Vélez, por su parte, ha estado dejando pistas en sus redes sociales de que no está sola, sin embargo, aclaró que está soltera, aunque esto no quiere decir que no haya alguien a su lado.

En más de una ocasión en sus historias ha aparecido un cabello que hasta el momento se desconoce su identidad y ella ha preferido mantenerlo en privado.

Respecto al tema del divorcio, explicó que a ella no se lo han solicitado y si en algún momento sucede, afirmó que ella siempre será Vélez, ya que ese fue el apellido con el que saltó a la palestra pública.

Esta es la segunda vez que el matrimonio se separó y al parecer será la definitiva. Hace un año, en enero de 2023, la pareja se reconcilió tras el escándalo de infidelidad del señor Vélez.“(…) Yo siempre voy a ser la ESPOSA, la que puede salir agarrada de su mano, la mamá de sus 4 hijos, la que va a presentar en todos lados, la que presume en todos lados”, expresó en su momento la señora Vélez.

En su momento, declaró que tenían 26 años de matrimonio, tiempo en el que atesoran muchos recuerdos, y que se esforzarían por salvar su relación.

Como parte de la reconciliación, el señor Vélez le regaló un carro a la mamá de sus hijos, algo que fue confirmado por ella.

Declaración

El tema del divorcio salió a relucir en el primer podcast live de la señora Dezdy y Huffy Guevara, donde Vélez estuvo como invitada.

