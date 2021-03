Yeferson Cossio: 'Influencer' colombiano se puso implantes mamarios por 'diversión'

El influencer colombiano Yeferson Cossio, muy popular en las redes sociales por las bromas pesadas y las excentricidades a las que tiene acceso, se puso implantes mamarios.

Cossio hizo un reto con su cuñado, el cual consistió en quién obtenía primero tres millones de seguidores en Instagram, el perdedor tenía que ponerse los implantes de silicona.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes'. No estoy preocupado”, dijo Cossio en una publicación el 16 de febrero.

Sin embargo, Cossio sorprendió a sus seguidores, pues no perdió la apuesta, pero decidió ponerse los implantes por diversión.

“Ya tengo unos teteros enormes, me siento super raro, quién quiere ver el resultado ya”, se lee en una publicación que compartió hace dos días y en la que se ve que se está iniciando con el proceso.

Hace escasas 24 horas Cossio finalmente mostró el resultado de la cirugía, compartió varias fotografías.

“Vean como quedó la cirugía (...) Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo?”, escribió Cossio.

Según cuenta el influencer se sometió a la cirugía no solo por diversión, sino que quiso acompañar a su cuñado en el proceso, Jhoan López, quien fue quien realmente perdió la apuesta.

López también compartió el proceso de la cirugía, desde que lo intubaron para iniciar el proceso y los resultados.

Yeferson Cossio tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram y es uno de los influencer más populares en Colombia.