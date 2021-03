Yeferson Cossio, 'influencer' colombiano, sufrió un accidente que le imposibilitará caminar por cinco meses

El influencer colombiano Yeferson Cossio, quien causó revuelo hace algunas semanas por ponerse implantes mamarios por diversión, sufrió un accidente que le imposibilitará caminar por cinco meses.

Yeferson Cossio sufrió 16 fracturas en ambas piernas debido al accidente, del cual es todo un misterio, no obstante, horas antes del incidente el influencer estaba jugando un partido de fútbol con sus amigos, por lo que sus seguidores han iniciado especulaciones sobre el accidente.

La influencer Jenn Muriel grabó unos videos que compartió Cossio en sus historias de Instagram. “Qué bueno que ya estás consciente”, le dice Jenn. “¿Cuánto tiempo estuve dormido?”, pregunta Cossio y su amiga le respondió que “12 horas”.

Yeferson Cossio enfatizó que no se trata de otros de sus “chistes”, sin embargo, se ha comportado hermético sobre la causa de su accidente.

En Instagram colgó un video donde se le ve postrado en la cama con ambas piernas vendadas.

“16 fracturas, 5 meses sin caminar, pero estoy bien, la vida sigue, mis proyectos siguen, solamente me tomaré un par de días para ocuparme de cómo me siento”, escribió Cossio.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo, “me siento feliz y agradecido”, dijo.

Polémica

Yeferson Cossio es muy popular en las redes sociales debido a las bromas pesadas y las excentricidades a las que tiene acceso.

A inicios de este mes él y su cuñado Jhoan López establecieron un reto, quién lograba obtener los 3 millones de seguidores en Instagram, el que perdía tenía que ponerse implantes mamarios.

A pesar de que Cossio no perdió la apuesta decidió ponerse lo implantes por diversión. “Vean como quedó la cirugía (...) Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo?”, escribió Cossio.