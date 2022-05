'Yemil' colabora con BCA en el sencillo 'Mi pistola'

Yerik Yemil Navarro Mosquera, conocido artísticamente con Yemil, ha colaborado con uno de los exponentes del género urbano que se está labrando una carrera internacionalmente, hablamos de BCA.

“Mi pistola” es el nombre del próximo sencillo de Ramsés Iván Herrera, nombre real de BCA, y que cuenta con la participación del “Maleante caro”.

El tema estará disponible a partir del 13 de mayo en todas las plataformas digitales e incluye un videoclip, el cual fue grabado recientemente.

En las redes sociales tanto Yemil como BCA han publicado imágenes del detrás de cámara de “Mi pistola”, despertando mucha expectativa entre sus simpatizantes.

“Este viernes les tengo una grata sorpresa junto a BCA. A dónde estés mantente pendiente”, escribió Yemil en Instagram en el pie de un post que cuenta con una serie de fotos de la grabación del video.

En un adelantó del sencillo se revela que una de las barras de la canción dice: “Mi pistola no me falla como tú por eso no salgo sin ella”.

“Opinión, que están durísimo, y puede ser un palo”, “Lo elegante del BCA es que mantiene el patio y no lo olvida”, “Huele a palo” y “Otra más qué me vas a escuchar cantar”, son algunas de las reacciones.

BCA, por su parte, les recordó a sus más de 147 mil seguidores que el tema saldrá próximamente y ya se le puede dar pre sabe en las principales plataformas de música.

¿Internacional?

Algunos auguran que esta colaboración podría ser el inicio de una carrera internacional para Yemil, quien ha estado envuelto en polémica los últimos meses.

El deseo del “Maleante caro” de hacer que su música y talento hablen por él se ha visto opacado por sus conflictos personales, no obstante, sus fanáticos esperan que su trabajo trascienda las fronteras.

