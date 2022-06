'Yemil' se une a la familia de VLA Music Entertainment y como bienvenida recibió joyería de lujo

Oficialmente Yerik Yemil Navarro Mosquera, conocido artísticamente como “Yemil”, tiene nueva casa disquera, ahora forma parte de la familia de VLA Music Entertainment.

Versión impresa

El sello disquero, presidido por Yarosland Bartutis, conocido como “Adrián”, y Humberto Peralta, “El Robótico”, le dio la bienvenida a la familia a el “Yeyo”, como también se le conoce al cantante, y en medio del anuncio le hicieron entrega de unas lujosas joyas.

“Adrián” le entregó a “Yemil” un Rolex, modelo del 2021, de 28 quilates de diamante, una sortija de 3 quilates de diamante, una pulsera y la cadena que usó para el video del tema “Influencer”.

El reloj que se le obsequió al polémico cantante está valorado en $32 mil, según “Adrián”, y todas las prendas son auténticas y se le hicieron pruebas para comprobarlo en un live donde le dieron la bienvenida al artista al sello disquero.

“Para todos los hater, bueno no son hater son seguidores, lo que tiene un pensamiento distinto, estaban criticando que, si las prendas eran de Yemil, que, si eran prestadas, que él no tenía para eso. Las prendas siempre fueron de él, pero no lo sabía. Pero hoy es oficial, eso es de él”, dijo “Adrián”.

El fichaje de “Yemil” se da en medio del éxito de su más reciente sencillo, “Influencer”, el cual estrenó hace una semana y solo en Youtube el video oficial acumula más de un millón de reproducciones, adicional, ocupa la posición número 2 de las tendencias de la plataforma en Panamá.

El tema, producido por Doctor Beat y VLA Music, ha dado mucho de qué hablar, ya que supuestamente en una parte de la letra le tira a una exnovia, sin embargo, se desconoce de quién se trata.

“Hipnoticé a la serpiente fumándome un 'haze' y tocando la flauta, yo la volví figura pública, yo soy en el que te coge guerra... te viniste conmigo y después te volviste influencer, yo te abrí flow…”, dice parte de la canción.

VEA TAMBIÉN: Karol G triunfa en los Premios Tu Música Urbano 2022 con nueve galardones

A saber

En 2020, VLA Music Entertainment abrió sus puertas a nuevos talentos, dejando atrás los estigmas sociales e impulsado a cada uno de sus artistas de la mano de un equipo de profesionales.

Tito El Bambino, Victor Manuelle, Chacal, Osmani Garcia y Leslie Shaw, son algunos de los artistas que han trabajado en los estudios del sello disquero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!