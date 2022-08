'Yemil' y Kenny Man: Continúan los enfrentamientos en la redes sociales

Kenny Man y “Yemil” causan revuelo en redes sociales, luego de que el intérprete de “Ni Gucci ni Prada” asegurara que todo era en el aspecto musical y que las cosas estaban bien entre ellos e incluso dejó abierta la posibilidad de una colaboración.

Kenny Man fue entrevistado recientemente en “Flow La Música”, donde habló sobre sus inicios en la música, cómo surgió su hit “Ni Gucci ni Prada” y sus diferencias con “Yemil”.

Aseguró que se quería medir con el “Yeyo”, como se le conoce también a “Yemil”, este último se encontró con Kenny Man en el estudio donde lo citó, sin embargo, ninguno se reconoció.

Kenny Man aseguró que mantuvo una conversación con el “Yeyo”, quedaron en buenos términos, sin embargo, Yerik Emil Navarro Mosquera, nombre real del artista, arremetió nuevamente contra su colega.

“El Maleante Caro” acusó a Kenny Man de ir drogado a la entrevista con “Flow La Música”. “Un drogadicto en su máxima expresión”, “No a las drogas” y “@Kennymanoficial haces del género una parodia, busca ayuda”, son algunas de las cosas que escribió el polémico cantante.

“¿Qué basura es esto? Cómo vas a ir drogado a una entrevista que ven todos los adolescentes de Panamá”, escribió “Yemil”.

Pero esto no es todo, el polémico cantante aseguró que no incluirá más a Kenny Man en su rango musical ¿Qué tal? Además, afirma que mucho menos en lo personal y le desea una pronta rehabilitación.

Kenny Man, por su parte, no se quedó callado y también le respondió: “Jajaja, y con esos oyentes tú eres un rockstar? Jajaja, tus hits más fuertes son en la quijada de las gyales (mujeres)”.

VEA TAMBIÉN: Placido Domingo: 'Yo no tengo nada que ver' con secta en Argentina

La rivalidad de estos dos ha generado muchos comentarios. A continuación, algunas de ellas:

“Preocupado por lo que ven los adolescentes, pero no por lo que escuchan con sus canciones”, “Yemil: Criticar a alguien del cual él no es ejemplo ni para él mismo”, “Los dos dan pereza” y “El tío Yemil no puede mandar a alguien a rehabilitarse, cuando él es el menos indicado”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!