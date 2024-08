Zoë Kravitz debuta como directora en 'Blink Twice'

Zoë Kravitz se estrena como directora de cine con 'Blink Twice', un suspense que, a partir de este viernes en la gran pantalla de EE.UU., viaja a una isla privada para ser testigo de una oscura realidad protagonizada por Channing Tatum y Naomi Ackie.

"Es una historia sobre la humanidad y los humanos en general, y que hay algo para todos. Creo que algunas personas se sentirán validadas y vistas, y espero que otras sientan que comprenden un poco más por lo que muchas de nosotras pasamos", dice Kravitz en una entrevista con EFE.

En un baile entre la comedia negra y el suspense psicológico, la directora estadounidense quiso explorar en su primera cinta el concepto y la dinámica del poder, además de encontrar "una manera de resaltar lo absurdo de tantas cosas en nuestra cultura que se han normalizado".

"A las mujeres casi siempre se les pide que sonrían a pesar de su dolor y que pretendan que están bien cuando no es así. Hablamos entre nosotras sin decir nada en voz alta, con los ojos, porque tenemos miedo de decir lo que realmente sentimos, y aunque hemos llegado a verlo como algo normal, no lo es y no debería serlo", explica.

Viaje al corazón de una isla paranormal

El multimillonario tecnológico Slater King (Tatum) conoce en una gala benéfica a la camarera Frida (Ackie), con la que saltan chispas. Para seguir conociéndose, la invita a unirse junto a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada.

Frida y su mejor amiga Jess (Alia Shawkat) se unen así a un selecto grupo de mujeres con destino al paraíso: disfrutan del sol, del agua de la piscina y de noches salvajes hasta que empiezan a suceder cosas extrañas y espeluznantes que hacen que se cuestionen la realidad.

Hay algo malo en ese lugar y Frida deberá descubrirlo si de verdad quiere salir con vida de la isla.

El grupo de amigos viajeros lo completan la actriz puertorriqueña Adria Arjona, quien interpreta a Sarah; Geena Davis (Stacy), Simon Rex (Cody), Haley Joel Osment (Tom), Levon Thurman-Hawke (Lucas), Kyle Maclachlan (Rich), Liz Caribel (Camila) y Trew Mullen (Heather).

El resultado de esta cinta culmina con un proceso de trabajo de cinco años para Kravitz, quien siempre se mostró interesada en dirigir su propia película, pese al reto tan "intenso y muy salvaje" que supuso.

"Cuando terminamos el guión sentí que veía esta película en mi mente. Claramente era tan específica que no sabía cómo sería posible dársela a alguien, a otra persona para que la dirigiera", admite.

Dirigir "es un trabajo duro y es un poco demoledor, pero también te fortalece el alma y te aplasta el ego, y simplemente tienes que dejarte llevar por el viaje", agrega.

Para Tatum ('Step Up', 'Magic Mike'), quien también ejerció como productor del largometraje, lo más desafiante fue, sin duda alguna, "ver a Zoë lamentarse por la edición", dice a EFE.

"Cada día era una montaña que escalar. Ver a tu pareja entrar y luchar con este rompecabezas todos los días fue probablemente lo más difícil para mí", apunta.

La mala costumbre de restar protagonismo a mujeres negras

'Blink Twice' derriba el estereotipo de que una mujer negra protagonice una película que no trate cuestiones raciales, como acostumbra a ilustrar Hollywood.

"Es muy difícil encontrar personajes complejos en el papel principal donde puedan ser dinámicos sin tener que abordar sus diferencias, y no creo que eso se trate solo de personas negras", asevera por su parte a EFE Ackie.

Para ella fue "refrescante" leer un guión que no pretendiese encasillarla en los recurrentes roles que asumen las personas negras en la industria cinematográfica.

"Ojalá siga sucediendo, y sé con certeza que mucha gente piensa lo mismo que nosotros y que está haciendo el trabajo, pero creo que se trata más bien de que los guardianes de nuestra industria abran las puertas y permitan que eso suceda porque cuanto más suceda, menos anómalo será", sentencia.

