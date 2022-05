Abrazos liberan estrés en las mujeres, ¿qué pasa con los hombres?

Con la covid-19 las muestras de afecto con abrazos se han mantenido de lado; sin embargo, un nuevo estudio asegura que un abrazo puede marcar la diferencia para las mujeres. Desafortunadamente, el efecto no es tan poderoso cuando se trata de los hombres.

Los investigadores analizaron la respuesta de 76 personas al estrés después de recibir un abrazo de parte de su pareja en un estudio publicado en la revista académica PLOS One. Las mujeres que abrazaron a su pareja mostraron menor producción de cortisol, una hormona asociada con el estrés, en comparación con aquellas que no recibieron un abrazo.

El cortisol puede tener un impacto en la memoria, lo que puede dificultar aún más la tarea estresante a la que se enfrentan, dijo el autor principal del estudio, Julian Packheiser, investigador posdoctoral del Instituto de Neurociencia de Países Bajos.

Sin embargo, en el caso de los hombres no parecen tener los mismos beneficios, según el estudio.

Mostrar afecto a alguien que amas libera un neurotransmisor llamado oxitocina, frecuentemente llamado la “hormona del amor”, que reduce los niveles de cortisol. Esta respuesta, en conjunto con el apoyo social, protege contra el estrés, según el estudio.

¿Qué dicen otros estudios?

Diversos estudios han investigado sobre los beneficios del contacto prolongado, como recibir un masaje, sobre las respuestas físicas al estrés del sistema endocrino, que regula la liberación de hormonas, y el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta rápida de “lucha o huida” a las situaciones estresantes. Pero esta investigación en particular ofrece evidencia científica de una opción más satisfactoria e inmediata.

Recibir un masaje no siempre es una opción viable. “Un abrazo, por otro lado, es una solución rápida que puede ayudar a combatir futuras causas de estrés”, dijo Kory Floyd, profesor de Comunicación de la Universidad de Arizona. Floyd no formó parte del estudio.

Ahora que se han dejado atrás algunas de las restricciones de la pandemia, en muchas partes del mundo, es benéfico saber que contamos con otra herramienta para ayudarnos a defendernos de las cosas que nos estresan en el mundo, añadió.

¿Qué pasa con los hombres?

¿Por qué los niveles de cortisol en los hombres no disminuyen? Los investigadores reconocen que es difícil de explicar.

Podría ser un factor social, donde muchos de los hombres no se sienten tan bien sobre recibir abrazos, pues son percibidos como inusuales o incómodos socialmente, dijo Packheiser. También podría tener que ver con las diferencias biológicas en los receptores del tacto entre hombres y mujeres, añadió.

La diferencia en resultados fue inesperada y no es necesariamente la conclusión final del asunto, dijo.

"Simplemente porque no encontramos el efecto en los hombres, no significa que no esté ahí”, expresó Packheiser. “El efecto podría simplemente ser menor y pudo no haber sido detectado”.

Proteger con afecto

Una investigación en el 2018 mostró que recibir un abrazo después de un conflicto o evento negativo ayudaba a las personas a sentirse mejor. Y se sabe que el contacto físico positivo ayuda a calmar al sistema nervioso, dijo Lisa Damour, psicóloga clínica de Ohio que se especializa en el desarrollo adolescente.

Pero no existe una medida de afecto que sirva para todos. "Es importante recordar que existe una variación individual a cómo las personas responden a los abrazos”, dijo Floyd.

"Para algunos, un abrazo es una expresión bienvenida de amabilidad que puede aliviar el estrés, reducir el dolor y fomentar la intimidad. Para otros, los abrazos son algo intrusivo o no natural que incluso puede elevar sus niveles de estrés, en lugar de aliviarlos”.

Las parejas frecuentemente tienen una buena noción de cómo responde su ser querido al afecto físico, pero los mejores abrazos son aquellos que se ofrecen tomando en consideración los sentimientos de quienes los reciben, dijo Damour. Asegúrate de revisar lo que necesita tu pareja antes de asumir que necesitan un abrazo.

