Alcaldes rechazan aumento en tarifas de ingreso a áreas protegidas; cuestionan capacidad de MiAmbiente

El aumento en las tarifas para ingresar a las áreas protegidas enfrenta el rechazo por parte de autoridades municipales. Miguel Batista, alcalde de Pedasí, mostró su descontento ante la medida anunciada por MiAmbiente.

En Pedasí, se ubica el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, el cual forma parte de las áreas que a partir del 1 de marzo aumentarán la tarifa de ingreso.

Esta semana, lo pedasieños sostuvieron una reunión en la expresaron su desacuerdo ante este nuevo aumento. Además, solicitan instalar una mesa de trabajo entre MiAmbiente, Asociaciones de Pescadores y el Municipio de Pedasí para conversar sobre diversos temas concernientes a esta área protegida.

También abogan para que se retome el proyecto de ley que crea el patronato de Isla Iguana. Pedasí, por otro lado, declaró a Shirley Binder, directora nacional de áreas protegidas, persona no grata en el distrito.

"La dirección de áreas protegidas ha demostrado no tener capacidad de administrar dichas áreas. La gente presenta sus quejas al municipio sin saber que no tenemos injerencia. Nosotros proponemos que las áreas protegidas sean administradas por patronatos", expuso Batista.

Joswar Alvarado, alcalde de Boquete, también mostró su rechazo ante esta medida.

"Yo estoy preocupado porque MiAmbiente cobra por la entrada al volcán Barú, te dice quién o quiénes pueden ingresar y yo como alcalde no tengo ninguna injerencia, sin embargo recibo las quejas de basura, caminos y turistas extraviados en la cima del volcán", dijo Alvarado.

El exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, tampoco está a favor de que se aumente el costo por entrar a los parques naturales.

"Esta medida es de cuidado y afectará a comunidades y municipios en el país, no solo a Pedasí, estos lugares son puntos de desarrollo que generan empleos a locales por el turismo. No es estratégico, ni integral, ni turístico", consideró.

Guías de turismo también han cuestionado el incremento, tomando en cuenta que algunas áreas protegidas se encuentran abandonadas y no tienen las estructuras básicas para disfrutar con comodidad las giras.

De acuerdo con Mi Ambiente, tras una evaluación económica integral, realizada por la Dirección de Política Ambiental, se determinó que es necesario ajustar las tarifas para que sean cónsonas con el aumento de los costos administrativos y de mantenimiento de las áreas protegidas.

Con el ajuste, el ingreso a las siguientes áreas: Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Soberanía, Parque Nacional Volcán Barú, Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional de División Omar Torrijos Herrera, Parque Nacional Darién, pasará de costar 3.00 dólares a 4.00 dólares para nacionales y extranjeros residentes. En el caso de jubilados, pensionados y tercera edad, el costo pasa 1.50 a 2.00 dólares. Los extranjeros ahora pagarán $7.00 y no $5.00.

Con respecto a las áreas marinas, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos y el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana mantenían una tarifa de $4.00 para nacionales y extranjeros residentes y ahora esta será de $6.00. Para jubilados, pensionados y tercera edad aumenta de $2.00 a $3.00. Los extranjeros, en tanto, seguirán pagando $20.00.

Para asistir a los parques naturales, los visitantes deben reservar enviando un correo a la dirección electrónica de cada parque, con sus datos básicos (fecha de visita, nombre y apellido, nacionalidad, número de contacto, edad de todos los visitantes, placa del vehículo).

Así es, yo como alcalde tuve que solicitarle permiso a @MiAmbientePma para subir a la cima del volcán baru, no puede ser que el municipio no cobre ningún impuesto, ni pueda otorgar permisos, ni tenga ninguna injerencia en estos temas, me preocupa— Joswar Alvarado (@AlvaradoJoswar) February 12, 2022