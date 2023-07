Habitantes del trópico, claves para la conservación marina

Un nuevo artículo publicado en la revista Ocean Sustainability, financiado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), destaca la importancia de escuchar a las personas más afectadas por los problemas actuales que enfrentan los océanos: los habitantes de los trópicos.

Estas posturas las comparten 25 coautores en la publicación "Engaging the Tropical Majority to Make Ocean Governance and Science more Equitable and Effective".

"No podemos realmente hablar del océano sin hablar de la naturaleza y los seres humanos", dijo la científica del STRI y directora fundadora de la Iniciativa Adrienne Arsht de Soluciones Comunitarias de Resiliencia, Ana Spalding, autora principal junto con la ecóloga marina y profesora asociada de la Universidad Estatal de Oregón (OSU), Kirsten Grorud-Colvert.

El propósito del artículo era aprovechar la atención prestada a los trópicos a raíz de la conferencia Our Ocean, que se celebró en Panamá en marzo de 2023.

Spalding y Grorud-Colvert reunieron a un grupo de investigadores multidisciplinarios provenientes de los trópicos globales para debatir soluciones prácticas para la conservación de los océanos.

Después de las reuniones iniciales de intercambio de ideas en Zoom, organizaron un taller en persona para redactar el artículo preliminar con un grupo central de colaboradores en noviembre de 2022 en el Centro Natural Punta Culebra de STRI en Ciudad de Panamá.

El objetivo era debatir cómo hacer frente a los problemas más urgentes que afectan a los océanos, especialmente en los trópicos globales.

Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en el aspecto científico de la conservación marina, un tema común durante los debates iniciales fue la desigualdad en la gobernanza de los océanos y la ciencia oceánica.

"El tono subyacente era que los cambios sistémicos en inequidad y acceso eran importantes", dijo Spalding. "Todavía incorporamos el aspecto científico más técnico, pero de eso ya se ha escrito, ya se ha hablado de ello. Decidimos dar prioridad a este tema".

Los trópicos albergan la mayor parte de la biodiversidad marina del mundo y la mayoría de las personas que dependen directamente del océano. Pero la gobernanza de los océanos sigue estando dominada por países de altos ingresos de las regiones templadas, de donde proceden la mayoría de los conocimientos científicos y la financiación. Las políticas son establecidas de forma desproporcionada por autoridades fuera de las regiones tropicales.

En el documento, los autores concluyen que, para lograr soluciones reales y tangibles para la sostenibilidad de los océanos, hay cuatro acciones clave que deben llevarse a cabo en primer lugar: la equidad en la ciencia y la gobernanza de los océanos, la reconexión de las personas y el océano, la redefinición de la alfabetización oceánica y la descolonización de la ciencia oceánica.

"El artículo subraya que el problema no son sólo los cambios en los ecosistemas naturales, los peces y los manglares, sino el impacto desproporcionado que esos cambios tienen en determinados grupos de personas, especialmente en los trópicos. Y no vamos a ver cambios en la naturaleza hasta que veamos cambios sistémicos en cómo la gente de estas regiones puede participar, comprometerse, sentirse conectada con los problemas y sentirse responsable de estos cambios", declaró Spalding.

Spalding y Grorud-Colvert se comprometieron a crear un espacio para escuchar y cuestionar perspectivas e ideas. "No podemos encontrar soluciones sin conversaciones abiertas, honestas y transdisciplinarias, y sin asegurarnos de que estamos creando espacios para que esto ocurra", añadió Grorud-Colvert.

