¿Por qué es importante reciclar el aceite vegetal usado de tu cocina?

La incorrecta disposición de los residuos de aceite vegetal se constituye en un problema, no solo en el aspecto de contaminación ambiental, sino también en las obstrucciones que ocasiona al sistema de alcantarillas.

Cuando el aceite usado se vierte directamente por el fregador, no atraviesa de forma líquida las tuberías, sino que se solidifica.

La doctora Denise Delvalle, experta del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá, explica que en su experiencia el aceite vegetal no es una de las mayores fuentes de contaminación en las zonas de playa, pero advirtió los riesgos que hay en torno a un mal manejo de este producto.

"En todo lo que he recorrido de playas no he visto contaminación por aceite vegetal. Una sola vez se percibía cierto olor, y casi alquitrán en la playa, y fue cerca de una fábrica de pescado. Pero queda en una forma no líquida, sino semisólida", manifestó la investigadora.

En este sentido, recordó que las residencias no tienen trampas de agua y aceite, como sí deben tenerlas los restaurantes, aunque a veces no cumplen con la normativa.

"El aceite vegetal usado cuando se dispone mal, tirándolo por el desagüe, se solidifica. Por eso ves que el agua brota de la alcantarilla de repente, y donde te fijas, ubicas una fonda con manejo inadecuado", agregó Delvalle.

En tanto que la doctora Nathalia Tejedor puntualizó que el programa de Saneamiento de Panamá, con el cual colabora, enfrenta en ocasiones problemas de obstrucción en las líneas de saneamiento precisamente a causa del aceite vegetal.

Por otra parte, la experta recalcó que los envases de los aceites constituyen uno de los grandes problemas para los manglares. Durante las jornadas de recolección de desechos, estos son los recipientes con mayor presencia.

La cultura del reciclaje

En Panamá, la cultura del reciclaje de aceite todavía no forma parte de los hábitos de la población.

Emiliana Bergadá, gerente de desarrollo de Ecologicapty, una empresa dedicada a la recolección de material reciclable, enfocada a la propiedad horizontal, comenta que son muy pocas las personas que buscan darle otra utilidad al aceite.

"La verdad que ha sido bastante difícil incentivar a la gente a que recicle. Hemos ofrecido planes gratuitos y todavía así nos preguntaban que cuál era su ganancia", expone.

Para Bergadá, el tema va más allá de lo económico, porque aunque en su caso ofrecen planes para recoger todo material reciclable, en el país hay diferentes campañas para que la gente contribuya en este aspecto.

El aceite vegetal debe usarse como máximo dos veces. Elementos como la tonalidad oscura, mal olor, residuos carbonizados y aparición de humo indican que no debe utilizarse nuevamente.

En Panamá, las principales empresas de este rubro exportan el aceite a Europa, donde se convierte en biodisel. El aceite usado, de igual forma, se puede emplear para fabricar jabón, velas y engrasar bisagras.

