'Panamá tendría una importante cantidad de hongos silvestres comestibles por descubrir'

Panamá contaría con una importante cantidad de hongos silvestres comestibles, que aún no se conocen. Oliver Rodríguez, miembro fundador de la Fundación Micológica de Panamá, espera contribuir a cambiar este panorama en un futuro cercano.

Rodríguez se organizó durante la pandemia con sus colegas Ashley Lou y Samantha López para establecer esta fundación, la cual ayuda a promover el estudio, conservación y divulgación del reino fungi en Panamá.

Con la finalidad de fortalecer el interés en la materia, el grupo de estudiantes de Biología realiza giras a diferentes puntos del país, en las que de manera teórica y práctica los participantes se adentran en este fascinante mundo.

Oliver lamenta los pocos estudios a gran escala que hay en Panamá al respecto, a pesar de la rica biodiversidad con la que cuenta el país. Este es el caso de los hongos comestibles.

"Puede haber muchísimos hongos silvestres comestibles que aún no se han descubierto. Quizás no se ha descubierto ni el 5% de los hongos comestibles que existe en Panamá porque no hay personas interesadas en investigarlo. Pienso que con esta revolución, que como estudiantes estamos promoviendo, en unos años podremos conocer más de los hongos comestibles", expuso Rodríguez.

A juicio del estudiante de la Universidad de Panamá, los hongos podrían convertirse en fuentes de alimento para personas de bajos recursos. De hecho destaca que los indígenas preparan un guacho que tiene un hongo como ingrediente estelar.

Entre los hongos comestibles más conocidos de Panamá figuran el cookeina speciosa, cookeina tricholoma, pleurotus djamor y lactarius indigo.

De acuerdo con la data más reciente, suministrada por investigadores de la Unachi y el Smithsonian, en Panamá hay 3103 especies de hongos. La mayoría se concentra en Chiriquí, Barro Colorado y Coiba.

En este sentido, Rodríguez considera que se deben ejecutar estudios en otras zonas del país menos investigadas, pero con una exquisita biodiversidad, como ocurre con Darién. Los estudios permitirían conocer las diferentes especies con propiedades alucinógenas y el potencial biotecnológico, en general, de los hongos.

Otra apuesta del joven emprendedor es vincular la identificación de los hongos durante las giras con el turismo.

Actualmente la fundación tramita la parte legal, para constituirse de manera formal. Rodríguez narra que han tenido una aceptación positiva. ¿La evidencia? Cuando se anuncian las giras, los cupos se completan con rapidez.

Las expediciones tienen como destino lugares con diversidad de hongos, como el parque Metropolitano. Al visitar zonas protegidas se garantiza que la mano del hombre no haya causado afectaciones mayores a los hongos.

"La parte de los hongos había estado un poco rezagada. Ahora con la fundación, el interés ha crecido. Esperamos también tener un laboratorio especializado y una sede propia", sentencia Rodríguez.

