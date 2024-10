Semana Nacional de la Limpieza se realizará del 21 al 25 de octubre

Este lunes 21 de octubre arranca la Semana Nacional de la Limpieza, con la finalidad de promover en todo el país la importancia de cooperar para lograr sitios, calles y avenidas más higiénicas y donde se sumarán otras instituciones públicas y centros educativos.

Esta iniciativa se estableció a través de la Ley No. 30 del 8 de agosto de 1997, con el fin de concienciar a la población, especialmente a los estudiantes, sobre la importancia de mantener la limpieza y el aseo en el país.

El Ministerio de Mi Ambiente será centro de acopio del material reciclable durante esta actividad.

Hay que sensibilizar a las personas y es una tarea que se puede iniciar con pequeñas acciones desde los hogares, señaló Zoraida Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental de MiAMBINETE.

La separación de desechos y avanzar en uno de los objetivos más importantes que necesita el país, que es la conservación de los recursos naturales, añadió.

En Panamá se está retomando esta jornada y se va hacer hincapié en reducir, reciclar y reutilizar, dijo Ovil Moreno, administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

"Esto nos va a ayudar a obtener un mejor resultado y a obtener de la comunidad un acompañe en esta importante labor”, indicó.

Agenda

La agenda de esta semana contempla, para el 22 de octubre una limpieza en la Escuela María Ossa de Amador y el Instituto Comercial Panamá; seguido el 23 de octubre, la instalación de Centros de Acopio en MiAMBIENTE, MINSA, AAUD y ATLAPA, por lo cual le invitamos a consultar las redes de las entidades antes mencionadas para conocer el horario.

En tanto, el 24 de octubre en el Centro Comercial Albrook Mall de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se estará realizando la Feria Arte Sano y pasarela de moda con material reutilizado, finalizando el 25 de octubre, con el Foro Cultura y Ambiente, en el Centro de Convenciones Atlapa, Salón Ibacuet, (entrando por la puerta A-5) de 9:00 a.m. 11:00 a.m.