¡Muy bien!

De verdad que me encanta ver el trabajo de la periodista Xenia de León. No está solo en aire acondicionado como otros por ahí. Ella está para las que sea, ya sea presentando noticias en el “set” o en la calle, en cualquier barrio. De eso se trata, porque hay unos que dicen que son periodistas, solo porque presentan noticias, así quién no. “Mijita”, usted tiene mucho talento.

¡Felicidades!

Definitivamente el que sabe, sabe. Any Tovar lo hizo muy bien en Fuego vs. Fuego. Me gustó su desempeño. Lo único que siento es que esas mascarillas que usan no los protegen bien. Yo veía a Any cuando RD Maravilla le hablaba y me imaginaba como las gotitas de saliva se salían sin problema. Tengan cuidado, sí, ya sé que canso con este tema, pero me da igual.

“Cool”

Me encantan los “tips” que da Karen Chalmers, son bien atinados. El último que vi fue el de la trampa para acabar con los mosquitos, pues quién no ha batallado contra estos insectos. Además, ella sabe cómo presentar el segmento, no aburre. Lo veo desde el principio hasta el final, de verdad que es interesante. Siga así, que este segmento le da chispa al programa.