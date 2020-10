¡Pobre Delia!

Oye, casi crucifican a Delia Muñoz, pero yo soy del grupo que piensa que fue un “error humano”, ella está frente a la cámara y le toca improvisar y se le fue. Pero la gente no perdona. Como ella dijo, no le desearía el mal a alguien. Así que ya suéltenla. Y qué bueno que Delia salió a aclarar todo y pidió disculpa. ¡Muy bien “mijita”! Un aplauso para usted.

Bien

Me encantó ver a los “mijitos” de Jelou! usando su mascarilla, eso deben hacer y no tomarse ningún chance, porque la COVID-19 anda suelta y no lo para nada ni nadie. Con las mascarillas se evitan un mal rato, nada les cuesta seguir las medidas de bioseguridad. No pierden nada, al contrario, es ganancia para ustedes y sus compañeros. Sigan así, muy juiciosos.

¿Dolió?

Ese tobillo de Roly Sterling quedó bien triste y adolorido después de que ese tacón le hiciera intriga y la caída “ho-rri-ble”. Aunque dentro del “set” pudo continuar como si nada hubiese pasado. Ah, y ya dejen sus comentarios malintencionados, era solo un juego, porque leí a varios por ahí dudando de la hombría de Sterling. Lo felicito “mijito”. ¡Valiente!