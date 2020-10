No sé…

Versión impresa

¿Qué les pareció la participación de Andrés Poveda en Tu Mañana? A mí, ni fu ni fa. Lo que sí tengo que admitir es que ellos quieren innovar, y tienen derecho, pero sigan intentándolo en alguna pegarán. Por otro lado, no sé si vi mal, pero Andrés tenía problemas para escuchar los chistes, tenían que repetirle palabras. ¿Sería que el micrófono de ellos estaba dañado?

Pereza

Ay no, sé que habrá uno que otro por ahí, que, en medio de la pandemia, esté pensando en Halloween. Con esto quiero comentar que no me pareció mal ese maquillaje de Halloween que se presentó en Jelou!, pero creo que ellos deben aprovechar el espacio para cosas más productivas. Aclaro, ellos resaltan buenas cosas, pero no pierdan el tiempo con Halloween.

¡Bellos!

Qué divertido fue ver a Lucho Pérez con su hijo dando “tips” sobre la pesca artesanal y no solo por las recomendaciones, sino por verlo compartir con su hijo, se veía bien tierno. Creo que es uno de los pocos presentadores que hace esto. Aunque puede ser un arma de doble filo, ya que muchos se pueden aprovechar y hacer malos comentarios del pequeño.