Felicidades

Versión impresa

Tengo que felicitar y darle un aplauso de pie a la periodista Kayra Saldaña, porque además de ser una gran profesional, es muy responsable al seguir las medidas de bioseguridad que han recomendado. Qué bueno que siempre ande con su mascarilla y su protector facial, eso se llama ser consciente, porque hay un par por ahí que piensa que la COVID-19 es relajo.

¡Qué bien!

Oye, qué interesante la entrevista que le hicieron a la cantante Dayra Moreno, en A lo Panameño. Ella siempre se ha caracterizado por su sencillez. Además, es una de las cantantes de décimas panameña preferida por muchos. Ah, y hay que resaltar que también es una mujer emprendedora y que al parecer le va muy bien en el negocio. ¡Felicidades!

Bella

Sencilla, pero hermosa y muy profesional, así es la periodista Johanny Guevara, al menos me da esa impresión. El fin de semana la vi con un traje y maquillaje sencillo, pero que la hacían lucir muy bien. Siempre he dicho que no tienen que andar con tantos chécheres para decir que están guapas. Ella es un ejemplo de esto. Tomen nota otras por ahí.