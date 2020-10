Déjenlo

Versión impresa

Oye, la gente alborotada con la nueva novia de Lucho Pérez, criticando que el “mijito” se ve mayor que la muchacha. Déjenlo tranquilo, él sabrá si se lleva su estrellón o no, ya está bien grande para saber lo que es bueno o malo. Por el momento, se les ve muy felices, ellos están gozando y otros preocupándose y perdiendo el tiempo criticando. ¡Qué viva el amor!

Más o menos

Bueno, llegó Mi Familia Cocina Pritty y déjenme decirles que ese primer programa no fue lo que esperaba. Alexis Sittón presentó muy bien, pero el mismo programa en sí, que va. Había como un desorden dentro de esa cocina, ¿será que ese es el formato? o ¿será porque era el primer programa? Había unos bien perdidos. Esperemos la otra semana.

Malo

Sí, sigo con este nuevo programa gastronómico. Se tenía que decir y lo voy a decir: ¿Cómo se les ocurre hacer un reto con un pastel de ese estilo? Los productores de Mi Familia Cocina Pritty perdieron la brújula. Por supuesto, que algunos no iban a tener la experticia en ese ámbito e iban a fallar. No me parece que hagan eso, porque colocan a algunos en desventaja.