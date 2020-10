Interesante

Versión impresa

Le di un vistazo al segmento de jardinería de Elvia Muñoz, “La Chichi de Papa”, me gusta. De verdad que es interesante, los datos son claros y de seguro les funcionan a muchos. Además, ella no anda con tanta novelería para presentar este segmento, es sencilla y eso le da puntos. Ojalá que siga así, y no se ponga como una por ahí que anda en las nubes.

Buen equipo

Waoo, qué bonito fue ver a Gaby Garrido y a Patrick en Fuego vs Fuego. De verdad que los “mijitos” lo hicieron muy bien, y al juzgar por estas acciones se les ve que se llevan bien. ¡Qué bueno! Hicieron un bien equipo. Aunque algunos comentaron que les habían dado el premio de ganadores, que hicieron trampa. A mí me gustó verlos. Ojalá les dure el amor.

Bien

Oye, Chemito me hizo reír con su participación en Fuego vs Fuego, que desestresante. Fue muy gracioso verlo querer probar la comida y chocarse con el protector facial. Bueno, la verdad es que aún toca acostumbrarnos, pero son muy necesarios. Me gusta este programa, aunque hay desorden, no le ponen pruebas inalcanzables a los competidores, son equitativos.