¿Y las mascarillas?

Ay no, no puedo creer que a estas alturas de la vida la gente siga con este tipo de cosas. Cómo es posible que Doralis Mela y Fulvia González no hayan usado mascarillas mientras hablaban encima de la comida. Todo muy bien, porque ambas hacen un buen trabajo, eso no lo pongo en dudas, pero estuvo fuera de lugar eso de andar revolviendo la comida sin protección.

Buen trabajo

En estos días le eché un vistazo a un reporte de la periodista Natalie Reyes, corresponsal de Coclé para TVN, y la “mijita” no lo hace nada mal, eso está muy bien. Además, se ve que es sencilla, no anda con tanto chécheres y extravagante, pero sí hace un buen trabajo. Ejemplo que deben seguir unas por ahí que más son es maquillaje y con un trabajo a medias. Siga así.

Pereza...

Digo, no está mal la idea de poner a la audiencia a “mover el esqueleto” en el programa Tu Mañana. Vi que llevaron a un “mijito” a que bailara y ejercitará a los presentes y televidentes, es “cool”. La iniciativa es positiva, pero cuando vi el asunto qué pereza me dio, el movimiento lo tenía, porque baila bien, pero le falta carisma, no me hizo ‘clic’.

Es solo un consejo.