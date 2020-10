¡Qué lío!

Versión impresa

¡Qué enredo! Sí, el programa de gastronomía “Mi Familia Cocina Pritty”, desató una serie de comentarios porque supuestamente el equipo que ganó no merecía ese premio. ¡Qué lío! Pero, creo que tienen razón, pues tuvieron su falla y así ganaron. Jurados, pónganse pilas, que al público no se le pasa una, ellos están claritos. Incluso hasta Alexis Sitton estaba claro.

Bella

¡Qué va! Creo que lo he dicho antes, pero vale la pena reiterarlo, Elvia Muñoz “La Chichi de Papa” es muy guapa, todo le queda bien. A pesar de que no usa nada extravagante se ve siempre hermosa con lo que se ponga. Además, se nota que tiene un gran carisma. Su cabello lo luce sencillo, pero le queda bien, al igual que el maquillaje. Muy talentosa la “mijita”. La felicito.

¡Qué vivo!

Oye, me causó mucha gracia ver a Eddy Vásquez y al Chollykid en el papel de obreros, la verdad que me divertí. Pero, tengo que resaltar que el Eddy se hizo el vivo y solo quería mirar mientras el Chollykid se fajaba. ¡Qué bárbaro! Me alegra que, aunque fuese por un momento resaltaran el trabajo que deben hacer a diario los obreros, que no es nada fácil.