¡Bella!

Versión impresa

¡Qué guapa! Me gustó ver a Johany Guevara en el noticiero de fin de semana. Hace un buen trabajo. Además, no lee como si la estuvieran correteando. Ah, y tengo que felicitar al asesor, porque elige unos vestuarios hermosos. El fin de semana usó un traje y un peinado sencillos, pero elegantes. Además, es de esas periodistas que va a la calle y no está solo en el “set”.

Bien

¡Qué atinado! Me encantó el especial de “Así los recordaremos”, un homenaje a las personas que perdieron la batalla contra la COVID-19 y tengo que resaltar que la periodista Yannisse Vergara lo hizo muy bien, desde el tono de voz hasta la elección de las historias. El homenaje de ayer, por el Día de los Difuntos fue muy emotivo. De verdad que es algo diferente y especial.

Me gustó

Qué interesante fue la entrevista que le hizo Chakatín al compositor Carlos Cleghorn, en A Lo Panameño. La pluma de grandes éxitos del “Escorpión de Paritilla”, Osvaldo Ayala, y de otros músicos. Bueno, es que Chakatín estaba en sus aguas, así que la entrevista no podía quedar de otra manera. Me encanta que resalten el folclore y con los personajes de las historias.