Déjenlos

Versión impresa

La gente sí es, dejen vivir a Polo Polo y Ashlany. Qué revuelo causaron los “mijitos” con su participación en Jelou!. Es asunto de ellos, claro está que tal vez sea una estrategia para “taquillar” de parte de ellos y del programa para tener más “rating”. Pero, si a ellos les da igual que los vean juntos después de todo, es problema de ellos. Son felices y por qué sufrir calentura ajena.

¡Qué maldad!

Ese vestido que usó Nerys Pérez para el homenaje de Yin Carrizo en A lo panameño, no le favoreció. La “mijita” es guapa, pero esa ropa la hizo ver extraña. Los brazos muy gruesos, se le veía raro. Además, ese peinado, nada que ver. ¡Desatinados! Pero, sí tengo que resaltar que es talentosa, una voz hermosa, creo que fue la mejor del programa. Para la próxima, elijan bien.

No me gustó

Bueno, siempre he dicho que Chakatín es talentoso, pero de verdad que no me gustó su presentación del sábado cuando interpretó una pieza de Yin Carrizo. Su voz es linda, pero no llevaba la melodía que caracteriza al Cantor de la Patria. Usted tiene talento y es buen presentador, pero el sábado no la hizo suya, al menos a mi parecer. ¡El programa excelente!