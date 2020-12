¡Qué malos!

No, qué va, la gente si es mala. Mira que venir a burlarse porque Franklyn Robinson puso la denuncia e insinuar que era cuento del “mijito” y exageración no está bien. Yo sí estoy de acuerdo con que él haya puesto en aviso a las autoridades, porque uno nunca sabe con qué loco se va a encontrar en la calle. Esperemos que las aguas se calmen.

¡Cuídese Franklyn!

¡No, no y no!

En estos días que Nathalia González usó una camisa típica estilizada, que estaba muy bonita, pero hubo un detalle que no me gustó. ¿Saben cuál? El pantalón, qué feo se le veía en la parte de adelante y no me vengan con el cuento de que era así. No, no se ponga más esas cosas así, se le ve bien extraño. Póngase algo que le ajuste, si es ancho que lo sea, pero no a medias.

¡Excelente!

Me encanta el trabajo que hace la periodista Dorca de La Rosa, bien profesional. Se ve que es inteligente, sus cuestionamientos no son “flojos”, ella sabe hacer entrevistas duras. Deberían tomar el ejemplo un par de periodistas por ahí que preguntan “de qué color es el caballo blanco de Napoleón”. Felicidades “mijita”, de verdad que admiro mucho su trabajo.