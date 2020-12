Muy mal

Versión impresa

¿Por qué insisten en no usar mascarilla? Tal vez dirán que Doralis Mela no usó mascarilla en la entrevista con la hija de Ulpiano Vergara, porque ella sí la estaba usando. En un descuido el virus hace de las suyas. No sé qué les pasa a estos programas de televisión que bajan tanto la guardia. ¡Señores, señores! Dejen el relajo, no se confíen, después andan llorando.

Pena

Oye, pobre de la periodista María De Gracia, mira que tener que aguantarse a ese señor haciendo morisqueta mientras ella estaba haciendo su reporte, qué locura. Hasta yo me puse nerviosa, a mí se me hubiese olvidado lo que iba a decir. Bueno, son gajes del oficio. Pero, sí hay gente impertinente también, él bien que sabía que ella estaba en directo. ¡Qué feo!

¡Qué lío!

Pobre Jennifer Gleichman, el fin de semana le cayeron un montón de críticas por su “foto artística”, aunque al final terminó borrando la publicación los comentarios de sus detractores siguen rondando las redes sociales. En lo personal, siento que se pasó, no estuvo bien, la pollera, es la pollera. Hubiese usado otros elementos, pero no los del traje típico.