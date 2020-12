¡Otra vez!

Oye, el fin de semana “La Polla”, Assilem, protagonizó un escándalo más. Me da cosa con el muchacho, que confió en ella y lo que quería él era tener su publicidad. Además, qué falta de seriedad la de ella. Si no podía hacerle la promoción en sus redes se lo hubiese dicho desde un principio. Y, lo peor, ha pasado más de un mes y no le devuelve la plata. ¡Excusas!

¡Alboroto!

Otro que alborotó las redes sociales fue Yedgar Carolina, con esa foto con “poca ropa”. Pero, qué tiene, es el cuerpo del “mijito”, además, no es que enseñara tanto, como otros que sí veo por ahí, que muestran “bastante” y la gente lo ve chistoso. Hubo quienes casi lo crucifican. Déjenlo, al final es a él al que le están viendo un poquito de más. No sufran calentura ajena.

¡Santo!

Casi se “comen virtualmente” al pobre Juan Pablo Samaniego, luego de publicar sus fotos de graduación del bachillerato. Vi unos comentarios bien subidos de tonos. Bueno, el “mijito” sí es guapo, pero no es para que lo hayan bombardeado con esos comentarios. Claro, algunos si eran bonitos y halagaban los atributos de Juan, pero otros nada que ver.