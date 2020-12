¡Bien dicho!

Versión impresa

Estoy 100% de acuerdo con el comentario de Franklyn Robinson. Veo a muchas familias preocupadas porque no tienen jamón para su mesa de Navidad. ¡Señores! Ahora lo más importante es la salud, si no tienen jamón o pavo, compre un pollo. Franklyn tiene razón, deben preocuparse es por estar en familia sanos. Pongan en la mesa lo que esté a su alcance.

Buena iniciativa

Vi que a uno que otro no le agradó que Karen Peralta publicara cómo había sido su “baby shower”: Entregando canastillas a bebés necesitados. La gente sí es, no raja la leña ni presta el hacha, dejénla, si ella quiso publicar las imágenes es su asunto. Yo no le veo nada de malo, al contrario, es un buen gesto de su parte, para aportar su granito de arena.

Guapa

Yo no sé ustedes, pero –con todo y lo odiosa que es en algunas ocasiones- Mónica Díaz está cada vez más guapa. Todo le queda bien. Además, del cuerpo que luce, qué envidia, pero de la buena. Su cabello, sus atuendos y maquillaje impecable. ¡Qué bien! Siga así “mijita”, que la está sacando del estadio. Muy bonita de verdad, nada que envidiar a las demás.