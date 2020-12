Cosas que pasan...

Oye, de verdad que cuando los periodistas están dando un reporte en vivo cualquier cosa puede pasar. Y en estos días me tocó ver a Meredith Serracín, mientras daba el informe de las manifestaciones, hubo un momento en que la “mijita” quedó que no sabía qué hacer y hacía señas, pero aún estaba al aire. Lo bueno es que ella lo supo manejar. ¡Avísenle!

¡Qué feo!

Me ha causado risa el revuelo y los memes que surgieron por la publicación del periodista Ricardo Icaza de que lo confundieron con su colega Rony Vargas. ¡Qué fuerte! Pero, también la señora, o sea, no se parecen en nada, solo en que son periodistas de deporte, por lo demás nada que ver. Ni en la estatura. Qué bien que Ricardo se lo tomó normal y fue quien contó el chiste.

No está mal...

Le han dicho de todo a Anyuri por las fotos navideñas, dejen vivir a los demás. Sí, pueda que las fotos estén “subidas de tono”, pero a la que se le ve más de la cuenta en a ella, no a ninguno de nosotros. A mí me pareció que incluso que no estaban feas las fotos, ni vulgares, sensuales sí. A la gente le gusta sufrir calentura ajena. Yo sí le envió un “like” a sus fotos.