No aprenden...

¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? No sé por qué algunos presentadores de televisión siguen en los programas sin usar mascarilla. ¡Señores! Esto no es juego, Dios mío, no se duerman, pues luego les puede salir caro. Yo creo que no les cuesta nada usarla. Sí, sé que toman distancia, pero no es suficiente, hay que cuidarse al máximo. Es solo un sano consejo para que se protejan.

Más o menos

¡Ay no! No me termina de convencer Clarissa Ábrego en el programa Agro al Día, no sé si será la costumbre de verla en otros ámbitos televisivos o de verdad es que no domina el tema. La veo muy pasiva y como temerosa cuando va a desarrollar un tema. Esperemos que se vaya adaptando al programa y mejore. Todo depende de la práctica. “Mijita”, para adelante.

¡Muy bien!

Un aplauso de pie para la periodista Briseida Delgado que usa mascarilla y pantalla fácil para hacer sus reportes en la calle, como debe ser. Este ejemplo lo deben seguir otros de sus compañeros, más que nada de los otros canales que andan solo con la mascarilla, que sí protege, pero las autoridades de salud han recomendado el uso de la mascarilla facial. ¡Hagan caso!