Más o menos

Es cierto lo que dice Delyanne Arjona de los “influencers”, pues se tienen que aguantar muchas cosas, pero también es cierto que ellos eligieron vivir así y ni modo, tienen que atenerse a las consecuencias. Además, como todo en la vida hay gente que se pasa criticándolos, pero ellos deben pensar bien qué es lo que van a publicar y creo que así se evitan malos ratos.

“Muy madurita”

¡Ay no! Yo estoy de acuerdo con aquellos que comentaron que la muchacha que posó en la foto navideña con Juan Pablo Samaniego está como madurita para él. Aunque dice que la edad es solo un número y si ellos son felices, a quién más le debe importar. A lo mejor la “mijita” es de su edad, pero es de esas personas que aparentan más años. En fin, es problema de él.

Bien

Me parece muy bien que Yedgar Carolina exigiera su bono solidario al Gobierno, pues muchos creen que porque son personas conocidas la plata les llueve y no necesitan esa ayuda. No señores, sé de un par por ahí que solo aparentan, pero que la están pasando mal. Es que con esta pandemia nada anda color de rosa, la cosa está fea. Ojalá esta historia tenga un final feliz.