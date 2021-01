¡Fuerte!

Oye, la gente no olvida, le siguen diciendo a Doralis Mela, “la tóxica”. Y no dudan en comentarle sobre el supuesto maltrato que le dio a su exnovio. ¡Dios mío! Crea fama y acuéstate a dormir. ¡Qué fuerte! Bueno, pero como a ella no le da ni frío ni calor ese es un punto a su favor. Pero, da como cosa que en los comentarios siempre le recuerden ese episodio de la vida.

¡Muy bien!

Siempre lo he dicho y lo reitero, me encanta el trabajo que hace la periodista Xenia de León. Ella es de esas periodistas de “guerra”, donde la pongan hace un buen trabajo. La he visto en la calle y en el “set”, y se defiende muy bien. ¡Felicidades! Además, ni hablar de cómo luce, muy guapa, a ese asesor hay que darle un 100, se luce tanto en vestuario como en maquillaje.

No me convence

No sé si serán cosas mías, pero a veces Natalia González luce como si estuviese en su casa, nada que ver con esos “outfits”. Bueno, pero para gustos los colores, porque tal vez yo los veo sencillo, pero es “el último grito de la moda”. Por lo demás, me agrada mucho cuando interviene en el programa, aunque a veces hace cosas que no son de ahí, pero solo a veces.