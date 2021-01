Aplauso

Versión impresa

Me encanta ver cómo algunos periodistas se protegen del coronavirus, eso es pensar en ellos y en los demás. Por ejemplo, María de los Ángeles Muñoz, a quien siempre veo siguiendo las medidas de bioseguridad, como debe ser, porque hay unos que pareciera que no les importa con ellos ni con nadie, salen con una protección mínima, recuerden que andan en la calle.

No le favorece

A mí no es que me guste dar estos comentarios, pero de verdad que no puedo con esa “cola” que se hizo Siria Miranda para dar el noticiero. No, no lo haga más “mijita”, no le favorece, se ve extraña. Usted es bella, pero ese peinado no, por favor. Mejor le va con su cabello suelto con “blower”, etc. Yo no sabía si prestarle atención a sus orejas o a la noticia. ¡No más!

Se le fue...

Pobre María de Gracia, debe ser que estaba estresada por el en vivo cuando dijo “está haciendo vacunados”, en vez de “están siendo vacunados”. Aunque yo sé que debe ser la presión del momento y por eso es complicado, estar pendiente de lo que dicen del estudio y concentrase en dar el reporte. Ese fue un tropezón, porque en general usted lo hace bien.