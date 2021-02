No sean así...

¡Hay gente que se pasa! Cómo se van a burlar de lo que le ocurrió a Anyuri, no analizan que eso le puede pasar a ellos también. Comprendo que la cantante no es “Santo de devoción” de muchos, pero de ahí a que cause gracia lo que le pasó, no está bien. Mejor agradezcan que no le hicieron nada más grave a la “mijita”. No sean así, no saben qué puede pasarles mañana.

¡Ay no!

Nicolle Ferguson necesita aceite, está bien dura para bailar. También buscar tutoriales de baile, por lo hace feo. Al menos ella sabe que no lo hace nada bien, está consciente de eso. Pero, me pareció ridículo ese video que publicó, solo para ganar gracias. ¡Qué barbaridad! Ya no saben ni qué hacer para atraer a más seguidores. Haga algo más ingenioso. Solo es un consejo.

Bien dicho

Oye, y a ustedes qué les pareció el comentario de Mónica Lola Díaz sobre los hisopados que se empezaron a practicar en China. Sí, los anales. Creo que tiene toda la razón, las personas son puro morbo. Han agarrado una “fiebre”, cuando se enteraron de eso, que por aquí que por allá. Oigan, maduren, si llegan a Panamá, pues ni modo a hacérselos. Todo sea por la salud.