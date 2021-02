Profundo

Muy bonito el mensaje de agradecimiento que envió Siria Miranda a sus seguidores a través de su Instagram, luego de pasar por el dolor de la perdida de sus hermanos. Se nota que esas palabras le salieron del alma, fueron muy profundas y se ve que leyó los comentarios de sus seguidores, y sobre todo que, le dieron fortaleza en ese momento tan difícil.

¡Cuidado!

No se por qué en algunos programas de televisión sus presentadores insisten en usar solo la pantalla facial. ¡Señores! Les reitero que las autoridades de salud han aconsejado usar ambas, la mascarilla y la facial. ¿Por qué no hacen caso? Ustedes no son niños, además, llegan a muchas personas y algunos pueden creer que está bien usarla de esa manera. No hagan eso.

¡No, no y no!

¡Ay no! Yohany Guevara es muy guapa, pero de verdad que uno de los “outfits” y arreglo del fin de semana no le quedaba bien, ella se veía extraña con ese peinado y la ropa como que tampoco le iba, algo le hacía “ruído”. No le hagan eso más a la “mijita”, no crean que porque es fin de semana las personas no ven noticias. Tengan más cuidado, exploten su belleza.