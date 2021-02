Es hora de un cambio

¡Ay no! Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero por qué insisten en usar ese “look” con Massiel Rodríguez. ¡Santo! Ya no se le ve bien, exageran con la “mijita”. Parece que va a volar con ese peinado por allá arriba. No sé si es que a ella le “fascina” o es que se lo imponen, pero, de la manera que sea, ya deben ir variándolo. Solo es un consejo.

¿Siguen?

No puedo creer que la gente siga con la canción de que la novia de Polo Polo parece su mamá. Superen eso, es su pareja y punto. Además, la señora es bien guapa. Qué bueno que ellos no les dan color a esos comentarios. Sí, la señora está grande para él, pero en el amor no hay edad, además, esto no es problema de nadie, es asunto de ella sí el “mijito” la deja.

¿En serio?

No sé, pero Hugo Stocker a veces me aburre con sus payasadas, sé que el enfoque del programa es relajado, pero, que no se pase. En ocasiones hace unas tonterías y lo que provoca es pereza, siento que se ve forzado. Sí ya no le sale, mejor no se esfuerce tanto, porque se ve feo. Actúe más al natural. ¡Ojo! Solo en ocasiones se pasa, porque en la mayoría distrae.