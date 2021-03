¡Dios mío!

Versión impresa

¿Será que ya no hay covid-19 en Panamá? Bueno, eso es lo que pareciera luego de ver la fiesta de Mussetta. ¿Será que le hicieron la prueba de covid-19 a todos antes de entrar a la parranda? Muy mal. No sé si solo fui yo, pero no vi a la gente usar mascarilla y del distanciamiento ni se diga. Hay que cuidarse, no pueden andar en ese desorden. Ponen en riesgo a otros.

No hay respeto

Pobre Anarkelys, publicó unas fotos bien “fashion” en vestido de baño y salieron los “hater” a burlarse de su obligo. Hasta le dijeron que el ombligo estaba tirando besos a sus seguidores. ¡Fuerte! El traje de baño es bonito, pero también es cierto que su ombligo es “diferente”, pero no por eso tenían que darle “palo”. Suerte que ella no le hace caso a estos comentarios.

No y no

Muy bonito y romántico el que Domi Leira ande presumiendo a su pareja sentimental, pero creo que a veces son cosas privadas que se pueden prestar para, de una manera u otra, con el tiempo, dañar la relación. Es su vida privada, vívanla de esa manera, deje la “taquilla”, ahí pueden salir comentarios o personas malintencionadas que les pueden hacer daño. Solo es un consejo.