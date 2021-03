Muy feo

¡Ay no! De verdad que Delyanne Arjona quedó mal parada con ese comentario sobre los ‘chefs’ que formarán parte de Tu Mañana. Aunque no lo dijo directamente, estaba más que entendido que se refería a ellos. Deja un sabor a “dolor” y “rencor”. Deje a sus colegas ser, deje la envidia. Como dicen: “Si hay dolor que no se note”. “Mijita”, usted quedó mal.

Versión impresa

No es muy gracioso

Yo no sé ustedes, pero, en ocasiones no me hace tanta gracia las cosas que dice o hace Ekaterina Herrera, creo que se pasa. Sí, sí es divertida, no obstante, todo tiene un límite. A veces hace demasiadas payasadas y ya no es tan agradable. Claro, ella tiene sus adeptos, esos que aplauden todas sus locuras. Le aconsejo que invente otras cosas más creativas.

50/50

No me pareció tan “¡Wao!” el atuendo que usó Jennifer Gleichman en Jelou! en estos días. Esa falda rosada con pliegues estaba como rara, se veía como de más edad y no quiero decir que tener más años sea señal de que eres feo, sino que ella da para un atuendo más jovial. No sé es mi opinión, de repente habrá personas a las que sí le haya gustado. A mí, no.