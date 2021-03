No sean así

La gente no perdona, mira que criticar el cabello a Angie Keith, estuvo fuera de lugar. Para mí, la “mijita” está haciendo un buen trabajo en Tailandia, lo que deben hacer es apoyar a la panameña. A mí no me agradó la cirugía que se hizo, pero por eso no voy a andar diciendo que está haciendo un mal trabajo. Es bonita y sus vestuarios han estado a la altura.

Versión impresa

¡Qué fuerte!

No puedo creer lo que dijo Liza Hernández, en pocas palabras dijo que ella es la que paga los viajes a sus amistades. ¡Santo! Al menos que todos hayamos interpretado sus comentarios de esta manera y ella haya querido decir otra cosa. Si ese comentario era para ayudar a sus amigas, tuvo un efecto contrario. Pero, bueno, aquellos que viajan con ella que disfruten.

¡Ay no!

Cómo hay personas que cambian de pareja tan rápido y ya dicen que están enamorados de su nueva novia. Me sorprende Dímelo Flow, digo, si es que es verdad que ya tiene una relación. Tan rápido se olvidó de Jacky Guzmán, cuando entre ellos todo era un derroche de amor. Bueno, creo que en estos casos solo es “calentura”, como decimos en buen panameño.